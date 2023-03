Bhopal und kein Ende

Oft hat Indiens Oberster Gerichtshof, der Supreme Court, Menschen in letzter Instanz noch zu ihrem Recht verholfen – auch gegen die Interessen großer Konzerne. Der Ruf des Gerichts hat nun durch ein Urteil in einem besonders prominenten Fall schweren Schaden genommen. Die Höhe der Entschädigungen für Betroffene der Bhopal-Gaskatastrophe im Jahr 1984 kann nicht neu verhandelt werden, entschied eine fünfköpfige Kammer des Courts am vergangenen Dienstag. Aufgerollt werden sollte der alte Fall auf Betreiben der indischen Regierung. Mit der Zurückweisung des Anliegens stellten sich die obersten Hüter der Rechtsprechung auf die Seite des »Big Business«.

Die Katastrophe in der zentralindischen Stadt gilt als das größte Chemieunglück aller Zeiten. In der Nacht zum 3. Dezember 1984 wurden durch ein Leck in der Düngemittelfabrik von Union Carbide rund 500.000 Menschen dem toxischen Gas Methylisocyanat (MIC) ausgesetzt, einem Zwischenprodukt bei der Herstellung des ...