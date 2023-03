Bauern verpassen Denkzettel

Die erst 2019 gegründete »Boer Burger Beweging« (Bauern-Bürger-Bewegung, BBB) ist die große Gewinnerin der Provinzwahlen in den Niederlanden am Mittwoch geworden. In der Ersten Kammer, vergleichbar mit dem Bundesrat, ist sie jetzt mit 15 der 75 Sitze die stärkste Kraft. Groenlinks und die sozialdemokratische PvdA kamen gemeinsam auf ebenfalls 15 Sitze. Die vier Parteien der Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte verloren hingegen allesamt und büßten acht Sitze ein. Bei jW-Redaktionsschluss hatte die BBB sieben von zwölf Provinzen deutlich gewonnen, in Drenthe und Overijssel sogar mit über 20 Prozentpunkten Vorsprung. In den anderen Provinzen war die Auszählung noch nicht beendet. Nur in Utrecht lag die BBB zu dem Zeitpunkt knapp hinten.

»Das ist eine außerordentlich bittere Pille«, sagte der politische Führer der christdemokratischen CDA, Außenminister Wopke Hoekstra, sichtbar konsterniert am Mittwoch abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Jahrzeh...