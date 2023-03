Fertigbauten in Serie

Bauen soll rascher, einfacher und billiger werden. Drei Wünsche auf einmal also. Um den Blütentraum zu erfüllen, haben Wohnungswirtschaft, Bauindustrie und Bundesbauministerium (BMWSB) unter Klara Geywitz (SPD) am Mittwoch den Startschuss für eine sogenannte Rahmenvereinbarung gegeben. Titel: »Serielles und modulares Bauen 2.0«. Dahinter verbirgt sich ein »neues europaweites Ausschreibungsverfahren für zukunftsweisende Wohnungsbaukonzepte«; so steht es in der gleichentags gemeinsam verbreiteten Pressemitteilung vom Ministerium, dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB).

Der gemutmaßte Vorteil: Ein enormer Zeitgewinn für öffentliche Unternehmen, da nicht für jedes Wohnungsprojekt erneut kontinental ausgeschrieben werden muss. Damit würde der Vorlauf für Bauvorhaben wesentlich verkürzt. Ferner werde mittels Vorfertigung von Bauteilen im Werk die Baustellenzeit vor Ort im Schnitt auf rund sechs Monate...