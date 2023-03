Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kommunisten zwischen Krieg und Krise Delegiertenparteitag der DKP am Wochenende in Gotha. Leitanträge zu sozialen Kämpfen und China Fabian Linder Im Mittelpunkt stehen der deutsche Imperialismus und die sich gegenwärtig verändernden internationalen Kräfteverhältnisse: Am Wochenende sollen im thüringischen Gotha knapp 200 Delegierte der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zum 25. Parteitag zusammenkommen. Es ist der erste reguläre seit 2020, wenn man vom pandemiebedingten Onlineparteitag vergangenes Jahr absieht. Eröffnet werden soll der Parteitag an diesem Freitag nachmittag mit einem Referat des Parteivorsitzenden Patrik Köbele. Neben Neuwahlen steht auch ein Erfahrungsaustausch der Delegierten auf dem Programm. Die Neuwahlen sind unter anderem deshalb nötig, da die Briefwahlen beim Onlineparteitag 2022 vornehmlich der Bestätigung des Parteivorstands dienten, um die Fristen des Parteigesetzes einzuhalten. Köbele und seine Stellvertreterin Wera Richter...

