Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Noch gilt keine Friedenspflicht!« Verdi will während Urabstimmung keine offene Debatte zum Ergebnis bei der Post zulassen. Ein Gespräch mit einem Postzusteller David Maiwald Wie nehmen die Post-Beschäftigten das von der Verdi-Tarifkommission akzeptierte Ergebnis wahr? Als schwaches Ergebnis, das viele verwundert, enttäuscht und auch wütend macht. Man hat sich für die eigentliche Forderung eingesetzt, und 86 Prozent der Beschäftigten waren bereit, dafür in Streik zu treten: Auf zwölf Monate wären 15 Prozent für viele Kollegen nicht mal eine Erhöhung, sondern Reallohnausgleich. Die Laufzeit von 24 Monaten galt erst als inakzeptabel und ist plötzlich in Ordnung. Die Nullrunde 2023 wurde kritisiert und wird jetzt als Lohnerhöhung dargestellt, obwohl es nur eine Einmalzahlung gibt. Dieser Widerspruch wird natürlich wahrgenommen und zurückgewiesen. Was würde eine Annahme des Ergebnisses bedeuten? Die Verdi-Führung hat kämpferische Reden geschwungen und behauptet, in den Streik gehen zu wollen. Sie vertritt aber eine sozialpartnerschaftliche Ausrichtung. Vor dem Erzwingungsstreik als Mittel zur konsequenten Durchsetzung unser...

