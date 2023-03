»Tik Tok macht das«

Social Media ist ohne Steuerung kaum denkbar. Rund um die Uhr werden wechselnde Bestimmungen von »Content-Moderatoren« umgesetzt. Auch hierzulande gibt es inzwischen Tausende davon. »Das sind die Arbeitsplätze der Zukunft«, sagt Verdi-Sekretär Hikmat El-Hammouri. Na, schönen Dank auch, will man meinen, aber da fragt der Gewerkschafter, ob man sich vor zehn Jahren habe vorstellen können, dass heute hier »in ein paar hundert Metern Entfernung an der Spree« Tik Tok weit mehr als 500 Leute beschäftigen würde? Natürlich nicht.

El-Hammouri zeigt aus dem Fenster in die Richtung der neuen Arbeitsplätze. Es ist Freitag nachmittag. Wir sitzen in der riesigen Zentrale von ­Verdi, die ebenfalls an der Spree liegt. Gerade hat El-Hammouri auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse eines Kongresses vorgestellt, zu dem rund 50 Moderatoren aus ganz Deutschland und Polen bei Verdi zusammengekommen waren. Es sei »weltweit der erste Summit dieser Art« gewesen, sagt ­El-Hammour...