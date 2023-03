Der soeben im Verlag 8. Mai erschienene Sammelband »Der Schwarze Kanal. Ukraine-Feldzug deutscher Medien 2014–2022« enthält 66 Texte von Arnold Schölzel (AS) und Reinhard Lauterbach (RL). Ihre Artikel widerspiegeln indirekt den acht Jahre lang von deutschen Leitmedien verschwiegenen Krieg Kiews in der Ostukraine. Die sogenannte Qualitätspresse ersetzte Berichterstattung schon vor dem Putsch in Kiew im Februar 2014 durch antirussische Propaganda. Die folgende Auswahl von Kolumnen aus jenem Jahr dokumentiert: Was mit Hilfe von USA, NATO und EU als Staatsstreich und Bürgerkrieg in der Ukraine angezettelt wurde, sollte den Weg zur direkten Konfrontation des Westens mit Russland ebnen. Wer das wissen wollte, konnte es hier lesen. (jW)

***

Mobilmacher

Unter der Überschrift »Deutschland muss führen« meldete sich mit Volker Rühe (CDU) am 21. Januar in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ein Veteran des kriegerischen Aufstiegs der 1990 v...