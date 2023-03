Nur die Gegenwart zählt

Man sollte solche Metaphern nicht bemühen. Aber wenn es doch stimmt? Henry ­Rollins ist eine Naturgewalt. Er tritt am 3. März auf die Bühne der Hamburger Friedrich-Ebert-Halle, lässt kaum Zeit für Applaus und fängt an zu sprechen. In einer Geschwindigkeit, die nur wenigen gegeben ist. Zweieinhalb Stunden später wird er die Bühne ebenso unvermittelt verlassen, wie er sie betreten hat. Dazwischen liegen unterhaltsame Anekdoten aus dem Leben eines Punkrock-Dinosauriers, Seitenhiebe auf politische Entscheidungsträger und Lebensweisheiten eines Menschen, der mit sich, aber keineswegs mit seiner Umwelt, im reinen ist.

Henry Lawrence Garfield ist 62 Jahre alt und sieht verdammt gut aus: schlank, muskulöse, tätowierte Oberarme, der Hals vom Gewichtheben so breit wie der Kopf. Das kurze Haar ist ergraut, aber schnittig frisiert wie eh und je. Bekannt wurde Henry Rollins in den 80ern als Sänger der kalifornischen Hardcore-Punk-Band Black Flag. Dort war er der wüten...