Klingt nach blauem Auge

Als Punkband mit Titeln wie »No Future« und damit 2023 so frisch und gut zu kommen wie The Meffs, ist kein kleines Kunststück. Zumal, wenn man nur zu zweit ist. Dem Duo aus Essex gelingt es nachgewiesen spielend. »Ein absolutes Monster« nennt Produzent Frank Turner die »Broken Britain«-Doppel-EP, deren erster Part im vergangenen Dezember und zweiter kürzlich erschien. Mag sein, dass die Einschätzung des erfolgreichen britischen Punk-Singer-Songwriters auch mit dem Umstand zu tun hat, dass es ihm außerdem »ein Privileg« war, beide zu haben. Übertrieben scheint das schon, Sängerin/Gitarristin Lily jedenfalls ist vielleicht auch ein kleines Untier, aber gewiss so wenig monströs wie der junge Mann an ihrer Seite, der hinterm Schlagzeug mitbrüllt.

Zähne fletschen und ganz schön wütend sein aber kann Lily. So sehr wie die Sängerin von The Muffs bestimmt, die dazu noch drei Leute hat, um hübsch angepisst zu klingen. Die orientieren sich aber immer schon mehr in ...