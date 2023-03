Aktionstag im UK

In Großbritannien und Nordirland wird seit dem Sommer intensiv gestreikt. Der Aktionstag am Mittwoch fiel nun aber kleiner aus als erhofft. Das lag nicht an dem Unwillen der Gewerkschafter, in den Ausstand zu treten, sondern an der weiterhin fehlenden Koordination der Arbeitskämpfe. Dennoch streikten insgesamt wieder fast eine halbe Million Briten. Die Gewerkschaften fordern Lohnerhöhungen über der Inflationsrate, denn 2022 war der höchste Reallohnverlust in Großbritannien seit 2009 – dem Jahr nach der Finanzkrise.

Der Aktionstag am Mittwoch fiel mit der Veröffentlichung des Budgets des britischen Finanzministers Jeremy Hunt zusammen. Die konservative Regierung von Rishi Sunak plant demnach, kleinere, zeitlich begrenzte soziale Maßnahmen. Etwa soll die Unterstützung für Energiekosten um drei Monate ausgeweitet werden. Dies war eine Forderung des Generalsekretärs des Gewerkschaftsverbands TUC, Paul Nowak. Zusätzlich soll es vier Milliarden Pfund für die Ki...