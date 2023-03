Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schimmer der Hoffnung Syrien: Zwölf Jahre Krieg und Zerstörung. Präsident Assad zu Besuch in Moskau Karin Leukefeld Zwölf Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien im März 2011 erinnern dieser Tage vor allem internationale Hilfsorganisationen mit Spendenaufrufen an das dortige Elend. Aus dem wirtschaftlich aufstrebenden und sich politisch öffnenden Land wurde ein Schlachtfeld, auf dem lokale, nationale, regionale und internationale Akteure ihre Interessen durchkämpfen wollten. Für die einen war das Kriegsziel Regime-Change, der Sturz der Regierung von Baschar Al-Assad, für die anderen ging es um die Verteidigung des Landes und der staatlichen Souveränität. Wieder andere deklarierten autonome Projekte, für die sie finanzielle, militärische, mediale und politische Unterstützung aus dem Ausland erhielten. Idlib wurde unter der Kontrolle der Al-Qaida nahestehenden Haiat Tahrir Al-Scham, ursprünglich Nusra-Front genannt, zu einer Art von »islamischem Staat« mit einer »Erlösungsregierung«. Im Nordosten des Euphrats entstand unter kurdischer Kontrolle »Rojava«, das mit den bewa...

