Heuern und feuern an Hochschulen

Die Arbeit in der Wissenschaft ist für die meisten prekär: Forschende hangeln sich von Projekt zu Projekt, von einem Zeitvertrag zum nächsten; wobei der Trend zu immer kürzeren Laufzeiten ungebrochen ist. Die Ampelkoalition hatte angekündigt, dies mit einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu ändern, ein entsprechender Entwurf war für den Winter angekündigt, liegt aber noch immer nicht vor.

Am Mittwoch hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) die Bundesregierung mit einer Aktionskonferenz an ihr Versprechen erinnert und sie aufgefordert, es endlich umzusetzen. Schon in ihrem Koalitionsvertrag hätten Sozialdemokraten, Liberale und Grüne die Reform versprochen, betonte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender. »Die Ampelkoalition muss das Gesetz jetzt endlich radikal reformieren und dem Befristungsunwesen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen Einhalt gebieten.«

Nur, für die Praxis befristeter Jobs in »akademischen Elf...