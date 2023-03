Waters wehrt sich

Der Mitbegründer und frühere künstlerische Kopf der Rockband Pink Floyd, Roger Waters, will juristisch gegen die geplante Verhinderung seiner Konzerte in Frankfurt am Main und München vorgehen. Der 79jährige Musiker habe seine Anwälte angewiesen, »sicherzustellen, dass sein grundlegendes Menschenrecht auf Meinungsfreiheit geschützt wird«, teilte dessen Management am Dienstag abend auf der Website der beauftragten Medienrechtskanzlei Ralf Höcker mit. Eine Absage der Konzerte im Mai sei »verfassungswidrig« und beruhe »auf der falschen Anschuldigung, Roger Waters sei antisemitisch, was er nicht ist«. Waters sei der Ansicht, »dass dieser eklatante Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen, ernsthafte und weitreichende Folgen für Künstler und Aktivisten in der ganzen Welt haben könnte, wenn er nicht angefochten wird«, heißt es weiter in der Erklä...