Nichts zu befürchten

Einen wehrlosen Betrunkenen niedergeboxt – von Anwaltsdaddy rausgeboxt. So könnte grob die Geschichte von Officer Shoudy aus Port Huron, Michigan, zusammengefasst werden, der im vergangenen November aus heiterem Himmel einen Mann niederschlug und dessen Verhalten bis auf einen Rüffel von seinem Chef keine rechtlichen Konsequenzen nach sich zog. Wäre das Bodycamvideo des brutalen Angriffs nicht an einen lokalen Aktivisten geleakt worden, hätte Officer Saubermann noch immer öffentlich eine weiße Weste. Mag diese nun leicht befleckt sein – einen Gerichtssaal wird er für seinen feigen Faustschlag gewiss nie von innen sehen.

Bestimmt spielt diese Gewissheit, auch für extreme Fälle von Gewalt bis hin zum Mord nicht belangt zu werden, mit hinein in die explodierenden Statistiken zu Polizeigewalt in den USA. Die Washington Post listet seit 2015 in ...