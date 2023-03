Nur die Liebe zählt

Einen wunderschönen guten Morgen! Der ehemalige Kapitän von Real Madrid, Marcelo Vieira da Silva Júnior, mit 25 Titeln auch der erfolgreichste Spieler in der Vereinsgeschichte der Merengues (vor Don Paco Gento, 24), ist zu seiner Jugendliebe zurückgekehrt. 35.000 Fans feierten die Rückkehr des verlorenen Sohnes zum Fluminense Football Club am Freitag im legendären Estádio do Maracanã. Ein triumphaler Empfang für den fast 35jährigen offensiven Linksverteidiger nach über 16 Jahren Abenteuern in Europa. Seit seinem 13. Lebensjahr kickte der gebürtige Carioca für den Flu.

Der Klangteppich an Ovationen riss auch nicht ab, als Marcelo ergriffen bemerkte: »Im besten Moment meines Lebens komme ich nach Hause zurück. Nein! Ich bin zurück!« Nun, das gehört zur Fußballfolklore dazu. Was hätte unser Sportsfreund auch groß sagen können? »Ich hüpfe nur noch auf dem Rumpf herum, schieße aber ganz bestimmt das Tor des Jahres per Fallrückzieher«? Der ehemalige Real-Star, ...