Zum Inhalt dieser Ausgabe | Auf dem falschen Fuß erwischt US-Notenbank will Gründe für Bankenkollaps untersuchen – und steht wegen ihrer Zinspolitik unter Druck Raphaël Schmeller Das Debakel um die Silicon Valley Bank bringt die US-Notenbank unter Druck. Die Federal Reserve (Fed) hat nun deshalb angekündigt, eine »interne Überprüfung« zu starten. »Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank verlangen nach einer gründlichen, transparenten und zügigen Untersuchung«, meinte Fed-Chef Jerome Powell am Montag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss. Die Notenbank müsse sorgsam überprüfen, wie das auf die Finanzierung von Startups der Techbranche spezialisierte Geldhaus beaufsichtigt und reguliert worden sei, ergänzte der mit der Leitung der Untersuchung beauftragte Fed-Vize Michael Barr. Die Fed müsse »Demut« zeigen und herausfinden, »was wir aus dieser Erfahrung lernen können«. Am 1. Mai solle ein Bericht dazu veröffentlicht werden. Die Gründe für die größte US-Bankenpleite seit 2008 liegen aber längst auf der Hand – und die Fed ist nicht ganz unschuldig an der Situation. Es ist nämlich kein Zufall, dass die Techbranche der Auslöser für di...

