Büffel und 580.000 US-Dollar

Pause zum Durchatmen für Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa: Im Zusammenhang mit einem Einbruch auf seiner Farm Phala Phala, bei dem im Februar 2020 große Mengen US-Dollar verschwanden, hat die unabhängige Öffentliche Ombudsstelle des Landes kein schuldhaftes Vergehen des Staatschefs festgestellt. Das zumindest soll Inhalt eines durchgestochenen vorläufigen Untersuchungsberichts sein, aus dem mehrere südafrikanische Medien am Sonnabend zitierten. Die stellvertretende Ombudsfrau Kholeka Gcaleka stellte demnach darin fest, dass sowohl der Vorwurf, Ramaphosa habe das Verbrechen nicht bei der Polizei angezeigt und statt dessen regelwidrig den Präsidialen Schutzdienst hinzugezogen, als auch Anschuldigungen, der Staatschef habe Verhaltensregeln verletzt, unbegründet seien. Die Frage, woher das in seiner Couch versteckte Geld stammte, wird in dem Bericht jedoch nicht erneut aufgeworfen.

Wegen des Phala-Phala-Skandals stand Ramaphosa bereits Anfang Dezember kur...