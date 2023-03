Sonderstellung war einmal

Von den seit Wochen anhaltenden Protesten im ganzen Land unbeeindruckt, treibt die neue extrem rechte Regierung in Israel ihre »Justizreform« mit aller Kraft voran. So stimmte die Knesset in Jerusalem in der Nacht auf Dienstag den geplanten Gesetzesänderungen in erster Lesung zu. Sie zielen vor allem darauf, dass das Abgeordnetenhaus in Zukunft Urteile des Höchsten Gerichts des Landes mit einfacher Mehrheit widerrufen kann. Auf diese Weise würden aber dessen Fähigkeit zur Überprüfung der Gesetzgebung ausgehebelt.

Laut Berichten in israelischen Medien ist Israels Regierung fest entschlossen, die »Reform« noch diesen Monat im Schnellverfahren festzuklopfen. Zwei weitere Lesungen sind erforderlich, bis die Änderungen rechtsgültig in Kraft treten. Auf der Hand liegt, dass sie im Interesse von Regierungschef Benjamin Netanjahu sind, gegen den seit langem ein Korruptionsverfahren anhängig ist. Aber auch die streng religiös bis faschistischen Koalitionspartner v...