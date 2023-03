Gefährliche Thesen

Nach dem mutmaßlichen Amoklauf in einem Gebetssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg am vergangenen Donnerstag wird die Kritik an der Polizei lauter. Wie Zeit online am Dienstag berichtete, hat die dafür zuständige Abteilung sich bei einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung des späteren Täters Philipp F. im Februar nicht mit seinem im Internet zugänglichen Traktat befasst, das ihnen Hinweise auf seine psychische Verfasstheit hätte geben können. Das im Selbstverlag herausgebrachte und rund 300 Seiten umfassende Buch mit dem Titel »Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan« enthalte viele antisemitische Passagen und wirre Thesen. F. schreibe unter anderem, dass Massenmord im Auftrag Gottes legitim sei, die Nazis die Idee des Tausendjährigen Reichs von Jesus hätten umsetzen wollen und Adolf Hitler ein Werkzeug Christi gewesen sei.

...