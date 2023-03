In den 80er Jahren trafen sich im Rahmen von »Citizen Diplo­macy« US-amerikanische und sowjetische Jugendliche in Moskau und diskutierten ihre Vorurteile, moderiert von einem US-Lehrer und einer Sowjetpädagogin. Als einer der amerikanischen Jugendlichen von den sowjetischen Jugendlichen wissen wollte, wie sie es mit dem Sex halten würden, antwortete die Pädagogin: »In der Sowjetunion gibt es keinen Sex!« Großes Gelächter auf beiden Seiten, aber die Frau hatte recht: Sex ist eine US-Erfindung, die in den USA nicht nur in bald jedem Formular abgefragt wird (als Frage nach dem Geschlecht), sondern auch für besonders geistloses Ineinander- und Auseinanderschieben der Geschlechtswerkzeuge steht. Nicht, dass es keinen Spaß macht, aber es ist viel zu einfach. Früher hätte man gesagt: zu entfremdet oder zu egomanisch. Sex hat man mit Prostituierten oder bei prostitutionsähnlichen Zusammentreffen, die womöglich noch mit brust- und lippenvergrößernden Maßnahmen sow...