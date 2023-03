Ölteppich erreicht Palawan

Seit der Tanker »MT Princess Empress« mit 800.000 Litern Industrieöl an Bord am 28. Februar vor der philippinischen Küste gesunken ist, weitet sich die Umweltkatastrophe in dem südostasiatischen Staat aus: Der Ölteppich dringt bereits in ökologisch sensible Gebiete vor, während Tausende Fischerfamilien in der Region den Verlust ihrer Einkommensquelle beklagen. Zudem sind einheimische Behörden und Helfer überfordert, auch weil es an notwendigen technischen Hilfsmitteln mangelt.

Das Wort »Ölpest« sei eine gravierende Verharmlosung der Dimension des Unglücks, hieß es am Montag in einem Beitrag der Manila Times. Denn die für die Umwelt so gefährliche Ladung trete weiter aus dem gesunkenen Tanker aus, ohne dass dies bisher unterbunden werden konnte. Erst nach 13 Tagen vermeldete die Küstenwache am Montag, man habe den Tanker in einem Abschnitt der Stadtgemeinde Pola (etwa 35.000 Einwohner) der am stärksten betroffenen Provinz Mindoro Oriental geortet, wie der ...