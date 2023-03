Zurück zu Gramsci

Die in Rom am Sonntag im Kongresszentrum »La Nuvola« tagende Versammlung des Partito Democratico (PD) hat die in Vorwahlen als »linke Hoffnung« zur neuen Sekretärin gewählte Elena Schlein bestätigt und außerdem ihren rechten Konkurrenten, den Regionalpräsidenten der Emilia, Stefano Bonaccini, zum Präsidenten berufen. Schlein umarmte danach Bonaccini und ihren Vorgänger im Amt, Enrico Letta. Die Bekanntgabe war von anhaltendem Applaus begleitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA, die hervorhebt, dass mit dem Präsidenten der Emilia eine »prestigeträchtige nationale Person« an die Parteispitze komme.

Diejenigen, die auf das Ende der Demokratischen Partei gesetzt hatten, »haben verloren«. »Wir sind immer noch hier, stärker und vereinter, und das wird ein neuer Frühling für uns«, sagte Schlein. Sie rief dazu auf, »die parteiinternen Konflikte, die uns kostbare Energien rauben, endgültig zu beenden, um statt dessen eine Alternative zu den Rechte...