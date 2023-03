Ruf nach Zensur

Nach Frankfurt am Main droht nun auch in München eine erzwungene Absage des für den 21. Mai in der Olympiahalle geplanten Konzerts des Musikers Roger Waters. Der Mitbegründer und frühere künstlerische Kopf der Rockband Pink ­Floyd schüre antisemitische Ressentiments und trete auch auf seinen Konzerten mit »verschwörungsideologischen Äußerungen« zum Ukraine-Krieg in Erscheinung. So jedenfalls begründete die in der bayerischen Landeshauptstadt regierende Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Volt und Rosa Liste am Montag ihre Forderung nach Verhinderung des Waters-Auftritts.

Waters, der sich seit vielen Jahren für die Rechte der Palästinenser stark macht, sieht sich aufgrund seiner Unterstützung der Israel-Boykottkampagne BDS mit Anti...