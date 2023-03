Ein ernstes Gefühl

Heute morgen legte ich vor der Arbeit eine Platte auf. Sie gab mir ein schönes, merkwürdiges Gefühl mit in den Tag: Wärme, Güte, Sanftheit, aber auch ein ernstes Empfinden des allgegenwärtigen Leids, doch alles in einem leicht daherkommenden, federnden Rhythmus. Mit einem »Swing in the step« ging ich aus dem Haus, mit einem Ohrwurm im Kopf. Das Album heißt »The ­United States of the Broken Hearted« von Jeb Loy Nichols. Es ist schon im November erschienen, eine kleine Ewigkeit im Musikbusiness, doch die zwölf Songs darauf klingen wie Klassiker.

Neben Nichols-Originalen sind hier auch Cover von Songs mit dabei, die schon länger wirkliche Klassiker sind: »Deportees« z. B. von Woody ­Guthrie (1948) oder »Satisfied Mind« von Red Hays und Jack Rhodes (1954). Guthrie schrieb »Deportees«, nachdem er vom Tod mexikanischer Flüchtlinge erfahren hatte. Sie kamen auf ihrem Abschiebeflug bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, und Guthrie konnte nicht ertragen, dass über ...