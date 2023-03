Der große Geldskandal

Der Berliner Korrespondent der Londoner Daily Mail schrieb am 22. Juli 1923 an seine Redaktion: »Ich war erstaunt, als ich heute feststellen musste, dass man 24.000 Mark für eine Schinkensemmel auszugeben hatte, wo doch eine Schinkensemmel in demselben Café gestern nur 14.000 Mark gekostet hatte.«

100 Jahre sind vergangen, seit die im Ersten Weltkrieg begonnene Hyperinflation in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte. In diesem Jahr begeht Deutschland ein trauriges Jubiläum, das der größten Geld- und Einkommenskatastrophe seiner Geschichte. Sie hatte Millionen Menschen ihr mühevoll Erspartes geraubt, einfache Leute in Not und Elend gestürzt und große Kapitalisten noch reicher gemacht. Während der großen deutschen Inflation verdiente der kleine Mann Millionen. Arbeiter fuhren ihren Tageslohn mit Handwagen nach Hause. Noch am selben Tag setzten sie ihn beim Bäcker oder Metzger um, denn schon am nächsten Tag hätte die Papiergeldmenge nicht mehr gereicht, das ...