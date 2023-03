Das Spielchen geht weiter

Freude bei Eintracht Frankfurt, Besorgnis in Neapel: Die vorläufige Aufhebung des Ausschlusses von Fans des Fußballbundesligisten für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch hat bei den Vereinen höchst unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. »Das ist natürlich eine große und auch für unsere italienischen Anwälte unerwartete Genugtuung, ein Meilenstein«, kommentierte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke am Samstag die überraschende Wende in dem beispiellosen Fall.

Ganz anders ist die Stimmungslage bei der SSC Neapel nach dem Eilspruch des zuständigen Verwaltungsgerichts der Region Kampanien. Man sei »zutiefst besorgt über die Entscheidung, den deutschen Fans Zugang zum Spiel zu gewähren«, teilte der Spitzenreiter der italienischen Serie A mit.

Der Verein begründete seine Besorgnis mit »der konkreten Möglichkeit, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, wie der Analyseausschuss ...