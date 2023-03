Kapital und Kitt

Spätestens mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 gerieten alle Nachfolgestaaten in den Sog der kapitalistischen Entwicklung und Globalisierung. Diesen Transformationsprozess durchliefen seither sämtliche ehemaligen sozialistischen Länder Europas. Die meisten von ihnen übernahmen mit der EU-Osterweiterung im Mai 2004 den Typus des Kapitalismus nach den Regulationsmechanismen der Europäischen Union und haben daher heute ein etwas anderes Gesicht als die Staaten, die zunächst in der GUS verblieben.

Die neue Ausgabe der Zeitschrift Marxistische Erneuerung stellt die Frage nach dem Charakter des Kapitalismus in Russland unter historischen, ökonomischen und politischen Gesichtspunkten. Dieter Segert grenzt den »postsowjetischen Kapitalismus als Gesellschaftsform« in Russland und der Ukraine von jenem in den nun zur EU gehörenden Staaten ab. ...