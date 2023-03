Mit dem Großtierarzt von Hof zu Hof

Bis zu 14 Stunden am Tag und seine ganzen Unterarme steckt hier einer der letzten verbliebenen ­Großtierärzte der Südheide in Hege und Pflege von Kühen und Co. Seine Dienste sind begehrt, wenn im Stall Nachwuchs ansteht. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Nach dem Erdbeben

Jahrhundert-Katastrophe in der Türkei

Abschließende Zahlen zu Opfern und Schäden des Erdbebens in ­Teilen der Türkei und Syriens stehen noch aus, auch weil man immer noch davon ausgehen kann, dass weitere ­Menschen durch einstürzende ­Häuser zu Schaden kommen. Denn in der Türkei wurde im großen Maßstab ­gepfuscht und der ­Katastrophenschutz ­systematisch vernachlässigt. Die Wut auf die Regierung von ­Recep Tayyip Erdogan w...