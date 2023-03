Kahlschlag in Almussafes

Bei Ford steht der nächste Kahlschlag an. Am Freitag hat der US-Autobauer angekündigt, 1.100 Stellen im spanischen Werk Almussafes bei Valencia zu streichen. Die Begründung des Managements lautet, dass sich der Konzern auf die Herstellung von E-Autos konzentrieren wolle und dafür weniger Personal benötige. Ford hatte vor zwei Jahren als Ziel herausgegeben, ab 2030 in der EU nur noch E-Autos zu produzieren.

In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen nun, dass es eine »gemeinsame« und »konstruktive« Mitarbeit mit den Gewerkschaften anstrebe, um »die Auswirkungen dieser Entscheidung für die Beschäftigten und die Region zu minimieren«. Die Gewerkschaft Unión General de Trabajadores (UGT) dagegen geht mit einer völlig anderen Einstellung in die Verhandlungen. Es werde »mehr als kompliziert«, teilte die UGT am Wochenende mit. Das Werk in Almussafes zählt aktuell rund 5.800 Beschäftigte.

Der jetzt angekündigte Stellenabbau kommt nicht unerwartet. ...