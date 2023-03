Luft für Almagro wird dünner

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, ist wegen der Nähe zur US-Regierung und der Unterstützung rechter Putschisten in Lateinamerika seit langem umstritten. Die Regierungen von Argentinien, Bolivien, Mexiko und anderen Ländern haben in den vergangenen Jahren mehrfach seinen Rücktritt gefordert. Stürzen könnte der ehemalige Außenminister Uruguays, der seit 2015 an der Spitze der von Washington dominierten Organisation steht, jetzt aber nicht wegen politischen Fehlverhaltens, sondern weil er sich auf 34 Dienstreisen von einer ihm unterstellten Mitarbeiterin begleiten ließ, mit der er eine intime Beziehung unterhielt.

Wie aus Reiseunterlagen hervorgeht, die von der US-Agentur AP am Donnerstag veröffentlicht wurden, gehörten zu den suspekten Touren unter anderem ein viertägiger Besuch in Oxford (Großbritannien), wo Almagro einen Vortrag hielt, eine Konferenz in Cartagena (Kolumbien), ein dreitägiger Trip nach Rio de ...