»Streikbereitschaft wächst«

In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen stehen für Dienstag und Mittwoch bundesweit Warnstreiks im Gesundheitswesen an. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und den Rettungsdiensten zum zweitägigen Arbeitskampf aufgerufen. Neben der Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn und mindestens plus 500 Euro monatlich, werden die Beschäftigten bei Demonstrationen und Kundgebungen auch auf die besondere Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam machen. So lautet das Motto dieser Warnstreiks: »Gesundheit ist Gold wert, und wir sind es auch.«

In bisher zwei Verhandlungsrunden haben sich Verdi und der Beamtenbund DBB auf der einen, Vertreter des Bundes und der Kommunen auf der anderen Seite kein Stück angenähert. Das von den »Arbeitgebern« Ende Februar präsentierte Angebot bedeute deutliche Kaufkraftverluste, kritisierte Verdi. Bei den Beschäftigten der Pflege- und Gesundheitsb...