Widerstand gegen Wissing

Der Widerstand gegen die von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und seinem Ministerium geplanten Gesetzesverschärfungen für Seenotretter auf dem Mittelmeer lässt nicht nach. Am Wochenende rief die Organisation »Seebrücke« unter dem Motto »Wissing wills wissen: Seenotrettung ist kein Verbrechen! Stoppt die Schiffssicherheitsverordnung« zu Aktionen und Demonstrationen in etwa einem Dutzend deutscher Städte auf. Mit Mahnwachen, Protestkundgebungen, Fotoaktionen, Banner- und Kreideaktionen sowie anderen Veranstaltungsformen protestierten Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten gegen das Gesetzesvorhaben, das die Abschottung der EU verschärfen würde.

Mariella Hettich vom »Seebrücke«-Presseteam zeigte sich am Sonntag zufrieden mit den Aktionen. »Am Wochenende haben wir unseren Protest gegen die geplante Schiffssicherheitsverordnung in diversen Städten kreativ in die Öffentlichkeit getragen«, erklärte sie im Gespräch mit junge Welt. »Seebrücke« stehe »sol...