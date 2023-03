Kontinuität an der Staatsspitze, zugleich die größte Regierungsumbildung seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping im März 2013: Das sind die Ergebnisse der Postenvergabe während der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, die am Montag offiziell zu Ende geht. Bereits am Freitag war Xi einstimmig in seinem Amt bestätigt worden, das er nun für eine dritte Legislaturperiode innehaben wird. Am Sonnabend folgte die wichtigste weitere Entscheidung: Li Qiang wird wie erwartet neuer Ministerpräsident.

Li steht – anders als sein Amtsvorgänger Li Keqiang, der einer anderen Parteiströmung zugerechnet wird – Xi politisch nahe, und er hat einen Teil seiner Karriere in dessen unmittelbarer Umgebung verbracht. Die deutschen Leitmedien, längst auf eine zwanghafte Negativberichterstattung über China festgelegt, weisen regelmäßig darauf hin, dass Li im vergangenen Jahr als Parteisekretär in Shanghai wegen des dortigen Lockdowns öffentlich kritisiert worden ist. A...