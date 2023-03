Debatte über Waffenrecht

Nach dem mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg, bei dem am Donnerstag abend acht Menschen starben, wird in der Bundespolitik über das Waffenrecht debattiert. Innenministerin Nancy Faeser verwies am Freitag abend in den ARD-»Tagesthemen« auf einen Gesetzentwurf ihres Hauses, der bereits vor der Tat ausgearbeitet worden war. Man müsse überlegen, wo es »noch Lücken« gebe und wo der Entwurf »genau richtig« war, so die Sozialdemokratin, die als SPD-Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl im Oktober kein Interesse an schlechten Schlagzeilen hat. Am Wochenende forderte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, in den RND-Zeitungen, künftig sollten alle Antragssteller für eine waffenrechtliche Erla...