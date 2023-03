Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. März 2023, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wenn das Braunkehlchen weg ist Die Errettung der Wirklichkeit: Jörg Adolphs Dokumentarfilm »Vogelperspektiven« Jürgen Roth Ethik und Ästhetik gehören für mich zusammen. Peter Handke Die unfassbare Schönheit der Vögel – wo man wirklich denkt: Ja, Mensch, Krone der Schöpfung? Also wirklich nicht. Jörg Adolph Vermag die konzentrierte Wahrnehmung von etwas Schönem, vermag die aufs Außen gerichtete Kontemplation den Menschen zu bessern? Zu bessern selbstredend nicht im Sinne der religionsausübenden Sadisten, der Maoisten, der terroristischen Technokraten, all der Ingenieure der Seele, die das Leben zu rastern, zu erfassen, zu überwachen, zuzurichten, zu kybernetisieren, zu versklaven, zu verstümmeln trachten? Sondern zu bessern etwa im Sinne einer unendlichen Reflexion, wie sie den Frühromantikern vorschwebte, als Antidot gegen die Verhärtung jener Begriffe, die, zusammengeschlossen zum System, die Welt in ein Arbeits- und Straflager ohne Ausgang verwandeln? Die dunkel abgesetzten Handschwingen ins Licht geblättert, der Stoß, Ur- und Vorbild des Ruders, mit dem der Mensch einmal z...

Artikel-Länge: 18596 Zeichen

