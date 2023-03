»Sie werden ernten, was Sie säen«

Kaiser Wilhelm II. ordnete im Sommer 1911 die Entsendung des Kanonenbootes »Panther« nach dem französisch beherrschten Marokko an (»Panthersprung nach Agadir«). Die dadurch ausgelöste zweite Marokko-Krise, die fast einen Krieg mit Frankreich und England ausgelöst hätte, endete am 4. November 1911 durch einen Vertrag mit Frankreich. Das Deutsche Reich verzichtete auf Ansprüche in Marokko und erhielt dafür Teile von Französisch-Äquatorialafrika, »Neukamerun«. Im August und September fanden in ganz Westeuropa Protestkundgebungen statt. In Deutschland setzten die Linken in der SPD die Mobilisierung der Partei gegen den Krieg durch. Am 3. September 1911 fand die mit 200.000 Teilnehmern bis dahin wahrscheinlich größte Kundgebung der Geschichte im Berliner Treptower Park statt. Am 9. November 1911 zog August Bebel im Reichstag ein Resümee der Krise.

Noch vor wenigen Tagen wurde in den Leipziger Neuesten Nachrichten erklärt: Als der »Panther« nach Agadir ging, wo...