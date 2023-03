Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. März 2023, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bündnis aus Ohnmacht Die linke Bewegung ist in der größten Krise seit je. Bündnisse helfen jetzt nicht weiter. Weder mit Rechten noch mit der bürgerlichen Mitte. Zum Begriff der Querfront Felix Bartels Früher war alles klarer. Anstelle von »Querfront« zum Beispiel sagte man »Fronde«. Und wusste, was das bedeutet: eine Opposition von rechts, die versucht, gegen eine im Gang befindliche Bewegung, bei der ihr politisch die Felle wegzuschwimmen drohen, ein übergreifendes Bündnis mit linken und zentristischen Kräften herzustellen. Eine Negativkoalition, einig bloß in der Verneinung der dominierenden Richtung. Bei der Querfront ist nichts klar. Im parteilichen Gebrauch der letzten Jahrzehnte zerrieben, ist von der politischen Strategie nur noch der Name geblieben – ein diffuses Schlagwort. Niemand, der es bemüht, klärt, was er eigentlich meint. Geht es um das bloße Zusammenwirken linker und rechter Kräfte? Ist das Zusammenwirken spontan, geplant oder gar institutionalisiert? Läuft der Impuls von links nach rechts oder von rechts nach links? Ist die Linke oder ist die Rechte der stärkere Part im Bündnis? Ist die vorherrschende Kraft, gegen die die Querfront si...

Artikel-Länge: 20225 Zeichen

