Von den Großen lernen

Mein Vater war kein besonders professioneller Trinker. Das zeigten seine legendären Totalabstürze. »Er denkt immer, er verträgt wunder was«, schüttelte meine Mutter am nächsten Tag streitlustig den Kopf, »dabei kann er gar nix ab. Wie son Baby!« Sie gab vor, mit mir zu reden, aber sie meinte natürlich ihn. Es ging hier um die nachträgliche Bestrafung eines Sünders, der am Abend zuvor die bürgerlichen Anstandsregeln verletzt hatte. Meistens flüchtete er vor der Diskussion mit einem Abwinken und einem zwischen Säuerlichkeit und Scham oszillierenden Spruch. »Mensch, spinn doch nicht rum!« Wenn er allerdings ein wenig stolz war auf den Bock, den er da letzte Nacht wieder geschossen hatte, zwinkerte er mir zu und hob den Zeigefinger an die Lippen, um meiner Mutter ironisch Einhalt zu gebieten. »Psssst!«

Das brachte sie noch mehr auf die Palme. »Jaja, klar, dass du davon nichts hören willst. Du hast dich gestern benommen wie«, sie suchte nach der passenden Veru...