Millionen durch Smog erkrankt

Riesige Dunstglocken liegen zur Zeit nicht nur über der thailändischen Hauptstadt Bangkok und der größten Stadt im Norden, Chiang Mai. 43 der 77 Provinzen des Landes sind offiziell von akuter Luftverschmutzung betroffen. Viele liegen im Norden, aber auch im Großraum Bangkok in der Mitte des Königreichs gilt fast überall die erhöhte Warnstufe. Als »rot« für »besondere Gefährdung« wurde allerdings nur ein einziger Straßenzug der Metropole eingestuft. Kriangkrai Namthaisong, Arzt im Gesundheitsministerium, empfahl am Donnerstag den Verbleib in Innenräumen, insbesondere Kinder und Schwangere in »rot« markierten Regionen sollten möglichst überhaupt nicht mehr rausgehen. Ließe sich das nicht vermeiden, rate er dringend zu einer Atemschutzmaske von ausreichender Qualität.

Erhöhte Smogwerte sind seit Januar Dauerthema in dem südostasiatischen Staat. Zum erheblichen Teil gehen sie auf Wald- und Feldbrände zurück. Die in dieser Zeit des Jahres üblichen Stoppelfeuer...