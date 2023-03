Wertegeleiteter des Tages: Sören Benn

Vor dem Rathaus des Berliner Bezirks Pankow wurde am Freitag die tibetanische Flagge aufgezogen – ebenso wie in Hunderten anderen Orten. Damit gäben »Kommunen überall in Deutschland zu verstehen, dass sie sich mit Tibet verbunden fühlen und dass zentrale tibetische Werte – Toleranz, Gewissensfreiheit, Gelehrsamkeit – von ihnen geteilt werden«, hieß es zur Begründung aus dem von Linke-Bürgermeister Sören Benn geführten Bezirksamt.

Mit der Realität in Tibet vor dem Einzug der chinesischen Volksbefreiungsarmee haben diese vermeintlich tibetischen Werte indessen nichts zu tun. ...