Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. März 2023, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gekommen, um zu bleiben Abzug von US-Militär aus Syrien abgeblockt: Ausbeutung und Kontrolle über Region bleibt Karin Leukefeld Die US-Truppen sollen nicht aus Syrien abgezogen werden. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im US-Repräsentantenhaus vom Mittwoch. 103 Abgeordnete – 47 Republikaner und 56 Demokraten – hatten parteiübergreifend für den Antrag des Republikaners Matthew »Matt« Gaetz (Florida) gestimmt, 321 Abgeordnete stimmten dagegen. Die Gegner des Antrags erklärten, der Truppeneinsatz in Syrien sei rechtmäßig und der Kampf gegen den »Islamischen Staat« wichtig für die US-amerikanische Sicherheit. »Entweder wir bekämpfen und besiegen sie in Syrien, oder wir bekämpfen sie auf den Straßen unseres Landes«, sagte der republikanische Abgeordnete Ryan Zinke (Montana). Nach der Abstimmungsniederlage erklärte Gaetz, es gebe keine Rolle für die USA in Syrien. »Wir sind keine Macht im Nahen Osten. Wir haben versucht, eine Demokratie aus Sand, Blut und arabischen Milizen aufzubauen.« Doch immer wieder zeige sich, dass US-Militäreinsätze Chaos nicht verringern, sondern vielmehr di...

Artikel-Länge: 3571 Zeichen

