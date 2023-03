Verfolgung nimmt zu

Er sitzt bereits seit mehr als sieben Monaten in Untersuchungshaft: der in Guatemala inhaftierte Gründer und Leiter der regierungskritischen Zeitung El Periódico, José Rubén Zamora Marroquín. Auch international regt sich nun Kritik. Die Organisation »Reporter ohne Grenzen« machte in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung auf den Fall aufmerksam. Darin wurden die »Behörden aufgefordert, ihre Schikanen gegen die unabhängige Zeitung El Periódico einzustellen und die willkürliche Inhaftierung des Zeitungsgründers Zamora umgehend zu beenden«. Nach Staatsanwälten und Richtern habe die Regierung von Alejandro Giammattei jetzt die unabhängige Presse im Visier: »Damit beweist sie, wie weit sie inzwischen in den Autoritarismus abgedriftet ist«, wird konstatiert.

Dabei gehen Staatsanwaltschaft und Gerichte jetzt sogar gegen Anwälte und über den Fall berichtende Journalisten vor. Zu den bisherigen Anklagepunkten »Erpressung, Vorteilsgewährung und Geldwäs...