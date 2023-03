Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. März 2023, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Beschäftigte und Gläubiger prellen GKK-Insolvenzplan: Schulden nicht bezahlen, 60 Filialen schließen, Tausende entlassen Gudrun Giese Harte Fakten zur Sanierung des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) im laufenden Insolvenzverfahren waren bisher rar. Das könnte sich nun ändern. Bei einer für Montag anberaumten außerordentlichen Aufsichtsratssitzung soll nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen (WAZ) die Liste der zu schließenden Warenhausfilialen vorgelegt werden. Allerdings könnte es dem Bericht vom Donnerstag zufolge Nachverhandlungen über einzelne Standorte geben. Wie beim GKK-Insolvenzverfahren 2020, »in dem es teils monatelange Verhandlungen unter anderem mit den Eigentümern der Warenhausimmobilien gab«, so die WAZ. Von den derzeit noch 129 Filialen bundesweit könnten 50 bis 60 schließen müssen, was ein weiteres Mal den Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen bedeuten würde. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Herren über das Insolvenzverfahren, der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz, Sachwalter Frank Kebekus und das GKK-Management, von den Gläubigern de...

Artikel-Länge: 3922 Zeichen

