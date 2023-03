»Die Kufiya ist Teil meiner Identität«

Die weitreichenden Versammlungsverbote in Berlin anlässlich des palästinensischen Nakba-Tages im vergangenen Jahr beschäftigen weiterhin die Gerichte. Während erste Verfahren wegen angeblicher Missachtung des Demonstrationsverbots angelaufen sind, haben Aktivisten der Palästina-Solidarität ihrerseits eine Kampagne zur Verteidigung des Rechts auf Protest gestartet.

Die Berliner Polizei hatte anlässlich des Nakba-Tages am 15. Mai, der an die Vertreibung hunderttausender Palästinenser bei der Staatsgründung Israels erinnert, ein generelles Verbot für propalästinensische Demonstrationen ausgesprochen. Betroffen waren etwa Versammlungen, die Zusammenschlüsse wie »Palästina spricht« und »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« angemeldet hatten. Während es an dem Tag keine größeren Aktionen gab, wurden nach Angaben der Polizei dennoch 127 Personen wegen angeblicher Verstöße gegen das Versammlungsverbot festgehalten. Meistens geschah dies rund um den He...