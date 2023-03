Krebs statt Krebse

Ein stumpfes Klopfen mit einem Ruder kündigt die Ankunft des kleinen blau-grünen Holzbootes an. Der Mann auf dem Boot ist klein, seine grauen Haare stehen in alle Richtungen. »Guten Morgen«, nuschelt Miguel Escobar und lächelt. »Gestern konnte ich euch nicht abholen, wir hatten den ganzen Tag Plenum der Transportkooperative«, sagt er. In der kleinen Gemeinde La Palma, einer indigenen Gemeinschaft in Mexikos ärmsten Bundesstaat Chiapas, die nur mit dem Boot zu erreichen ist, sind alle in Kooperativen organisiert. »Alleine können wir hier nicht überleben«, erklärt Escobar.

Seit Generationen leben alle vom Fischen in der Mangrovenwaldlagune, die nur wenige Kilometer vom Pazifik entfernt ist. Sie gehört zum Biosphärenreservat La Encrucijada, es besteht aus elf großen Flüssen und bildet mit ihren Nebenflüssen Küstenlagunen, in denen sich Süßwasser mit Meerwasser vermischt und in denen hauptsächlich Garnelen gefangen werden. Dort leben neben den Krebstieren auc...