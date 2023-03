Ein Sieg der Fans

Manchmal überschlagen sich die Ereignisse derart, dass man kaum hinterherkommt. In meiner letzten Kolumne konnte ich von Zeichen und Wundern im Kraichgau berichten. Der dort herrschende Sonnenkönig Dietmar Hopp hatte angekündigt, seine Anteile an der Spielbetriebsgesellschaft dem Verein zu übertragen. Das würde dazu führen, dass die TSG Hoffenheim keine Ausnahme mehr von der »50 plus eins«-Regel benötigt, die verbietet, dass Investoren die Stimmenmehrheit bei den in Kapitalgesellschaften verwandelten Lizenzspielerabteilungen der Fußballvereine übernehmen. Ich hatte an die anderen sogenannten Förderausnahmen in Leverkuse...