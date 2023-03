»Nichts ist vergleichbar«

Warum waren Sie am Internationalen Frauenkampftag in Kolumbien auf der Straße?

Heute bin ich auf die Straße gegangen, weil ich davon überzeugt bin, dass die großen Revolutionen dort geboren werden. Es ist Teil des Kampfes, auf die Straße zu gehen. Mit dieser Art von Aktionen verschaffen wir uns Gehör. Ich möchte, dass die Frauen in Kolumbien ohne Angst leben können und dass wir eine Regierung haben, die uns zuhört und den Kampf der Frauen auf ihre politische Agenda setzt.

Sind Sie auch sonst politisch aktiv?

Vor zwei Jahren habe ich »Par«, eine feministische Modemarke, die für die von uns angestrebte »Geschlechterparität« steht, gegründet. Ich glaube, dass die Modeindustrie vielleicht eine der Branchen ist, die Frauen historisch am meisten zu verdanken hat. Es scheint mir, dass es in dieser Zeit, in der Mode auch als politischer Akt verstanden wird, für die Branche sehr wichtig ist, feministisc...