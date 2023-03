Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Wie geht das? Mit dem Schiff durch die Heide Auch militärstrategisch zur Panzerabwehr während des Kalten Kriegs gedacht, verband der zwischen 1968 und 1976 erbaute Elbe-Seitenkanal den Mittellandkanal mit der ­Elbe. Unter dem 115 Kilometer langen Wasserweg verläuft der längste Eisenbahntunnel Norddeutschlands. Überhaupt ist dort viel los: Schiffahrstühle gleichen Höhenunterschiede von 61 Metern aus. Reibungslos lief in der Geschichte des Kanals allerdings nicht immer alles: Einen ­Monat nach seiner Inbetriebnahme riss bei Lüneburg der Damm und flutete 15 Quadratkilometer Land. D 2018. NDR, 15 Uhr Abenteuer Seidenstraße Der Bosporus – Zwischen zwei Welten In Edirne, einer Stadt im ehemaligen Thrakien, findet sich die Selimiye-Moschee aus dem 16. Jahrhundert. Als Komplex aus Gotteshaus, Schule, Krankenhaus, Bibliothek und B...

Artikel-Länge: 2591 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen