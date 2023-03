»Germania, mir graut vor dir!«

Friedrich Wilhelm IV., der nach der gescheiterten Revolution wieder etablierte Hohenzollernkönig von Gottes Gnaden, formulierte im Brief an den grünen Fürsten Pückler-Muskau seine, Preußens, militärischen Absichten: »Nicht wahr, es ist doch eine schöne Sache, wenn man viermalhundertfünfzigtausend Mann unter Waffen stellen kann, um an ihrer Spitze der ganzen Welt zu imponieren!«

Nach seinem Tod 1861 folgte ihm auf den Thron mit seinem Bruder Wilhelm I. ausgerechnet der »Kartätschenprinz«, der in der Blutnacht vom 18. zum 19. März 1848 auf Tausende aufständische Berliner hatte schießen und der im Jahr darauf noch einmal die Badische Revolution vor Rastatt ebenso gnadenlos hatte niedermetzeln lassen. Nach wie vor war das Militär das Lebenselixier des »Kartätschenprinzen«. Um seine Pläne zu realisieren, installierte Wilhelm I. den erzkonservativen, diplomatisch freilich gewieften Otto von Bismarck als Ministerpräsidenten. Wie sein König vertrat der das Prinzi...