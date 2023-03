Ein Berufsrevolutionär

Hatte Hans Mayer mit seiner Ablehnung des Autors Kuba (Kurt Barthel) vielleicht doch recht? Was war am »Bitterfelder Weg« so falsch, dass er Bitterkeit hervorrief? Waren die Maßregelungen von Heiner Müller und Wolf Biermann Resultate der gleichen Grundhaltung?

Erhard Scherner ist eine schillernde Persönlichkeit, die im literarischen Leben der DDR in den 50er bis 80er Jahren wichtige Markierungen setzte. Der Filmemacher Sven Boeck hat nun über Scherner, der sich selbst »Berufsrevolutionär« nennt und seit 2016 als Rentner in Potsdam lebt, den Film »Graben« gedreht. Im Film heißt es: Scherner habe gedichtet und geholfen, Dichter zu reglementieren. Er selbst erzählt lebhaft, aber sachlich, wie sein Leben verlief. Etwa, wie er als 1929 im Berliner Scheunenviertel geborenes Arbeiterkind zur Kunst kam. Er sang gern, fand Anschluss an einen Chor, der in der Berliner Funkstunde auftrat, und wirkte 1943 gar an dem Heinz-Rühmann-Film »Die Feuerzangenbowle« mit. 1947...